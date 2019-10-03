شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فيديو لوزارة التضامن حول تأهيل وتوفير فرص عمل لذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة التضامن الاجتماعى فيديو عن توفير تأهيل ذوى الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم فى المجالات المختلفة بالتعاون مع بعض الشركات والجهات المعنية.

Advertisements

كانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد أطلقت برنامج "فرصة" بهدف إتاحة فرص التأهيل والتشغيل للفئات القادرة على العمل فى المجتمعات المستهدفة، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص للإعلان عن 70 ألف فرصة عمل ضمن البرنامج.

ويهدف البرنامج لتوفير فرص عمل للفئات المستهدفة سواء بعض الأسر التى تم رفضها من برنامج تكافل وكرامة بسبب عدم الاستحقاق لكنها تحتاج إلى العمل، كما يتم إتاحة فرص للتأهيل للفئات القادرة على العمل فى المجتمعات المستهدفة وتوظيف قدرتها على أعمال منتجة.