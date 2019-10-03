شاهد ترجمة خطبة الجمعة بـ18 لغة عن منزلة الشهداء والتضحية فى سبيل الوطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الأوقاف، ترجمة خطبة الجمعة بـ18 لغة وللإشارة عن منزلة الشهداء والتضحية في سبيل الوطن، باللغة العربية مع ترجمتها إلى لغة الإشارة، إضافة إلى الخطبة المسموعة .

وأكدت الأوقاف، أن انتصارات السادس من أكتوبر 1973م – العاشر من رمضان 1393هـ – ، ملحمة كبرى سطرت فيها الجندية المصرية أسمى معاني البطولة والفداء والتضحية ، وتجلى فيها معدن الجندي المصري الأصيل بإيمانه بالله (عز وجل) وثقته في نصر الله تعالى له ، وصدقه مع نفسه ، وقوة عزيمته وإرادته في تحقيق هدفه ومراده.

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الانجليزية اضغط لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة البشتوية اضغط لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الأمهرية اضغط لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الاسبانية اضغط لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الصينية اضغط لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الإيطالية اضغط لمشاهدة الخطبة بلغة الإشارة اضغط . Advertisements أولًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط هنا ثانيًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط هنا ثالثًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط هنا رابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط هنا خامسًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإسبانية اضغط هنا سادسًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الانجليزية اضغط هنا سابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة اليونانية اضغط هنا ثامنًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط هنا تاسعا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط هنا عاشرا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط هنا الحادي عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البشتوية اضغط هنا الثاني عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصينية اضغط هنا الثالث عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط هنا الرابع عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأمهرية اضغط هنا الخامس عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البرتغالية اضغط هنا السادس عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصومالية اضغط هنا السابع عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإيطالية اضغط هنا الثامن عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البمبرية اضغط هنا

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