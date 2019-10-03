شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة " : ارتفاع صادرات البصل إلى 450 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعة بوزارة الزراعة، بشان حركة الصادرات الزراعية، يوضح ارتفاع صادر البصل الى 450 ألف طن، خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 25 من الشهر الماضى، عن ما قبلة من العام الماضى فى نفس التوقيت 272 ألف طن اى بزيادة 178 ألف طن وجارى التصدير طبقا للاشتراطات الجديدة.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، إن محصول البصل حصل على المركز الثالث فى الصادرات،مؤكدا أن جميع الشحنات المصدرة تلتزم بالاشتراطات الجديدة لمحطات ومراكز ومفارش واعدد وتجهيز وتعبئة البصل الطازج " الناشف" للتصدير، وتطبيق جميع الاشتراطات الحجرية على شحنات البصل المصدر.

فيما أكد تقرير الحجر الزراعى،أن هناك عدة شروط لتصدير البصل، تتمثل فى الالتزام بإجراء تحليل العينات واستيفاء الاشتراطات اللازمة فى مفارش البصل بالنسبة للسعودية، للحفاظ على المنظومة الرقابية وحماية الصادرات المصرية، وتعليمات مشددة لجميع الشركات المصدرة للبصل الطازج الالتزام بالفرز والتعبئة فى المحطات او مراكز التعبئة المعتمدة والمؤكدة من الحجر الزراعى ،مؤكدا أن إدارة خدمة المصدرين كلفت لجان من مفتشى الحجر الزراعى لاعتماد محطات ومراكز تعبئة البصل الطازج، وكذلك تتولى فتح سجلات للمصدرين بهذه المحطات والمركز المعتمدة.