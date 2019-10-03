شكرا لقرائتكم خبر عن "كيف زور الإخوان تصريحات رئيس البرلمان حول البنية التحتية وهتلر؟".. غدا على الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "كيف زور الإخوان تصريحات رئيس البرلمان حول البنية التحتية وهتلر؟"، وفيه: أبواق الجماعة الإرهابية تصنع المعارك الزائفة حول رموز السياسة المصرية.. والإعلام الألمانى يبتلع الطعم.. «شتوتجارتر تسايتونج» انساقت وراء طريقة التأويل والتهويل فى «الجزيرة» ومنصات الإخوان.. وعلى عبدالعال أصدر بيانا حول التفسير المغرض لتصريحاته حول أخطاء هتلر لكن صحف ألمانيا لم تضعه فى السياق الملائم.. لماذا؟ً، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة العاشرة من العدد الورقى. وداخل العدد

وداخل العدد ـ إشادة واسعة بتنظيم قرعة بطولة شباب أفريقيا.. و«بريزنتيشن» تعد بالمزيد Advertisements ـ أسرار تنشر لأول مرة عن بطولات الجيش المصرى ورجال الصاعقة وحرب الجمال

ـ أسرار تنشر لأول مرة عن بطولات الجيش المصرى ورجال الصاعقة وحرب الجمال ـ وزير الداخلية: مستعدون لتحمل التضحيات ووجهنا ضربات استباقية موجعة للتنظيمات الإرهابية ـ تخفيض أسعار الغاز للمصانع 25%.. و مراجعة لأسعار المحروقات كل 6 أشهر فى ضوء السوق العالمية

ـ تخفيض أسعار الغاز للمصانع 25%.. و مراجعة لأسعار المحروقات كل 6 أشهر فى ضوء السوق العالمية ـ توقيع اتفاق تسوية النزاع بين «النصر للإسكان» و«إعمار مصر» حول مشروع «هضبة المقطم» ـ البنك المركزى المصرى: حقفنا أعلى احتياطى نقدى فى تاريخ مصر

ـ البنك المركزى المصرى: حقفنا أعلى احتياطى نقدى فى تاريخ مصر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "كيف زور الإخوان تصريحات رئيس البرلمان حول البنية التحتية وهتلر؟".. غدا على الخليج 365 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.