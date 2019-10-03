شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: حرق مقار حكومية على يد متظاهرين بمنطقة التاجى شمال بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، وفقا لمراسلها، حرق مقار حكومية على يد متظاهرين في منطقة التاجي شمال بغداد. وأضافت، أن هناك اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن قرب ساحة عدن ببغداد وحرق آليات للأمن. وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى خلال 48 ساعة تظاهرات تخللها اشتباكات بين قوى الأمن والمتظاهرين أسفرت عن قتلى ومئات المصابين، حيث بدأت هذه المظاهرات الثلاثاء الماضى بتجمع أكثر من 1000 شخص وتوجههم نحو ساحة التحرير وسط بغداد مطالبين بتغيير الحكومة لفشلها فى تحسين الخدمات وتوفير الوظائف. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العربية: حرق مقار حكومية على يد متظاهرين بمنطقة التاجى شمال بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.