تعرف على توقعات طقس غدا الجمعة ودرجات الحرارة × 12 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد استقرار حالة الطقس ، غدا الجمعة ، وتتراوح درجات الحرارة فى القاهرة ما بين 22 درجة الى 34 درجة مؤية . وينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات حالة الطقس غدا الجمعة عطلة نهاية الأسبوع ، فى النقاط التالية . 1- توقعات بطقس مائل للحرارة على السواحل الغربية 2- الطقس سيكون حار على السواحل الشرقية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد 3- توقعات بأجواء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. 4- تقل الرؤية فى الشبوره المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد 5- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية Advertisements 6- الرياح معتدلة تنشط جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. 7- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة 8- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة 9- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة 10- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة 11- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجات 12- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

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