شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة ألمانية تكذب أردوغان: رئيس تركيا يبتز أوروبا بأرقام وهمية عن اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يسعى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إلى ابتزاز الدول الأوروبية بملف اللاجئين، ويزعم أن اللاجئين فى بلاده يصل عددهم للملايين، إلا أن دراسة ألمانية كشفت مؤخرا كذب أردوغان بشأن عدد اللاجئين فى بلاده.

وقالت المعارضة التركية فى فيديو لها، إن دراسة أعدها معهد DeZim الألمانى تشكك فى صحة إعلان تركيا عن وجود 3 ملايين و600 ألف لاجئ سورى على أراضيها.

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وأشارت الدراسة إلى أن العدد أقل من ذلك بكثير، موضحة أن أردوغان استولى على أموال السوريين، متابعة:"أنتظروا مزيد فى الفضايح فى هذا الملف الفترة القادمة، لأن أردوغان يريد عمل منطقة أمنة على حساب أوروبا".