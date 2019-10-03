شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. فيديو

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث ترأس الاجتماع، الذى يضم وزير الدفاع ورئيس الاركان، وكبار قادة القوات المسلحة، حيث قدم التهنئة للشعب المصرى، والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر.

النائب العام يُخلى سبيل متهمين أجانب على ذمة قضية التظاهر 20 سبتمبر

أكد بيان للنيابة العامة، أنها أخلت سبيل عدد من المتهمين الأجانب الذين ضُبطوا خلال أحداث التظاهر والدعوة للتظاهر 20 سبتمبر الماضى، بناء على طلب سفارات الدول التى يحملون جنسياتها، وذلك على ذمة القضية وتعهدت بترحيلهم فورًا خارج البلاد.

غدًا.. انقطاع مياه الشرب بالدقى وجامعة الدول العربية لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن انقطاع المياه غدًا الجمعة من الساعة 11 مساء حتى الساعة 7 صباح اليوم التالي، بمناطق (حى الدقى - حى العجوزة - ميدان الجيزة ومتفرعاته - كورنيش النيل بدءًا من كوبرى الجيزة حتى كوبرى 15 مايو - شارع جامعة الدول العربية ومتفرعاته - شارع السودان ومتفرعاته) وضعف المياه بحى بولاق الدكرور، وذلك نظرًا لحدوث كسر خط المياه الرئيسى قطر 600 مللى تقاطع شارع البطل أحمد عبد العزيز مع شارع جامعة الدول العربية المهندسين.

فيديو.. دار الإفتاء : يجوز للمرأة المتزوجة إجراء عملية تجميل للأنف

أجرت دار الإفتاء المصرية، بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال حول إجراء عمليات التجميل للأنف.

انطلاق أشواط مهرجان الهجن الدولى فى مدينة شرم الشيخ ..صور

انطلقت فى مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء ثانى سباق للهجن على مضمار سباق الهجن الدولى، وأول سباق من نوعه يقام على أرض مصرية بدعم من اتحاد الهجن بدولة الإمارات.

أمير كرارة يقدم "الاختيار - أحمد المنسى" فى رمضان المقبل عن حياة الشهيد البطل

استقر النجم أمير كرارة على "الاختيار – أحمد المنسى" ليكون مسلسله الجديد الذى يقدمه فى شهر رمضان المقبل، ويكتب له السيناريو والحوار باهر دويدار ويخرجه بيتر ميمى وتقف على إنتاجه شركة "سينرجى"، ومدير التصوير حسين عسر، ومن المقرر بدء تصويره خلال الشهر المقبل بعد الانتهاء من كل التفاصيل.

إكسترا نيوز تكشف فبركة جماعة الإخوان الإرهابية لتصريحات رئيس مجلس النواب

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عرضت فضائية اكسترا نيوز تقريرا جديدا يكشف فبركة وكذب الإخوان حول تصريحات رئيس مجلس النواب "على عبد العال" والتى نقلتها وسائل الإعلام العالمية عنهم دون تحرى الدقة.

ليلة ساخنة فى بغداد .. شاهد بالفيديو ماذا حدث مساء أمس فى العراق

باتت السيطرة على المظاهرات فى العراق أمرا صعبا نتيجة الغضب الشعبى الكبير، إلا أن السلطات العراقية حاولت السيطرة عليها بشتى الطرق وكانت البداية مع قطع الانترنت وحجب مواقع التواصل الاجتماعى وهو ما منع باقى العالم من التواصل الجيد على الأحداث أولا بأول.

البنك الأهلي يصدر مليون بطاقة ميزة ضمن استراتيجيته لدعم "الدفع الالكتروني"

أعلن البنك الأهلى، عن صول عدد بطاقات ميزة التي أصدرها البنك الى مليون بطاقة منذ إصدارها.

مسئول بالبترول: تحديد مصير أسعار المنتجات البترولية خلال ساعات

قال المحاسب خالد عثمان، نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، إن لجنة التسعير التلقائى لأسعار المنتجات البترولية والمشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء منذ ديسمبر 2018 بالنسبة لبنزين 95 ويوليو 2019 بالنسبة لباقى المنتجات باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية الموردة لقطاع الكهرباء والمخابز البلدية.

البنك المركزى: التحول الرقمى فى التعاملات المالية يوفر 94 مليار جنيه

قال ايمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي، ان القانون يعمل علي ضم قطاعات كثيرة للقطاع المصرفي، وذلك فى إطار بنحاول ضم قطاع كبير من غير المنضمين للقطاع المصرفى من خلال تفعيل نظم التعاملات الرقمية واستخدام التقنيات الحديثة.

فيديو.. مظاهرات ضد أردوغان بسبب ارتفاعات قياسية فى أسعار الكهرباء

بثت منصات تركية معارضة مقاطع فيديو للمظاهرات التى شهدتها المدن التركية اعتراضاً على سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وقرارات رفع أسعار الكهرباء المقرر تطبيقها بداية من يوم الأحد المقبل الموافق بنسب زيادة تصل إلى نحو 15%.

الزمالك يتلقى خطابا لحضور قرعة 9 أكتوبر بعد أزمة جينيراسيون

تلقى نادي الزمالك، خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإخطاره بحضور قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري.

محمد صلاح ينافس على جائزة "هدف الشهر" فى ليفربول.. شارك بالتصويت

تواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أجمل أهداف النادي عن شهر سبتمبر الماضي.

"الكاف" مشيداً بحفل قرعة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً: ليلة رائعة

أشاد الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" بحفل قرعة بطولة كأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً الذي أقيم مساء أمس بالاسكندرية.