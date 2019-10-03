الرئيس السيسى يصدق على القانون الخاص بالمحال العامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 154 لسنه 2019 الخاص بالمحال العامة. نشرت القانون بالجريدة الرسمية، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

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