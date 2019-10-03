وزيرا التنمية المحلية والإنتاج الحربي يفتتحان "شارع 306" بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتورة نفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موقع "شارع 306" بمنطقة حي الدقي بالجيزة، اليوم الخميس، والذي يعد أول موقع للمشروع بالمحافظة؛ لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، والذى تنفذه شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة التابعة لصندوق تحيا مصر.

يضم الموقع ٣٠ وحدة للشباب ويوفر حوالي ١٥٠ فرصة عمل مباشرة، وتتضمن مجالات الوحدات مشروعات الشباب في الأطعمة والمشروبات والأغذية وحرف يدوية وتراثية وأنشطة ترفيهية بتكلفة ٤ ونصف مليون جنيه، ويهدف المشروع لإنشاء 150 موقعًا في ٢٧ محافظة كمرحلة أولى.

وبحسب بيان اليوم، تأتي تلك التجربة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الحكومة لمشروعات الشباب، من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات ذات تصميم حضاري وفي إطار قانوني يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقضاء على العشوائية.

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ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية، أهمية هذا المشروع في خلق فرص عمل للشباب والمساعدة في تقليل معدلات البطالة، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بمشروعات الشباب وتوفير فرص عمل لهم وتحسين دخل الأسر بالمحافظات، حيث توفر الوزارة عبر برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية قروضاً للشباب والمرأة لمساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر .

وشدد الوزير على اهتمام القيادة السياسية بالشباب باعتبارهم قوة دفع كبيرة وكل مؤسسات الدولة تسعى للاستفادة من الطاقة الشبابية الموجودة فى مصر وتوفير الامكانيات لهم لإيجاد فرص عمل خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال شعراوي إن الوزارة تسعى لاقامة مشروعات خدمية وتنموية وتوفير فرص عمل للشباب بإقامة المشروعات التي توفر لهم فرص عمل.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد العصار إن الوزارة قامت بتصنيع عربات الطعام الموجودة بشارع ٣٠٦، لافتا إلى أن المصنع الخاص بذلك يقوم بتصنيع العربات الثابتة والمتحركة أيضا وتجهيزها، لافتاً إلى أنه سبق وأن شاركت الوزارة بشارع 306 بألماظة وهناك مشاركات مستقبلية مع صندوق تحيا مصر لتصنيع متطلبات الشوارع المماثلة التي سوف يتم إقامتها.