وزيرة السياحة تشارك في منتدى الأعمال الأفريقي بفرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

تشارك الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، كضيف شرف ومتحدث رسمي في منتدى الأعمال الأفريقي الذي يعقده معهد (Choiseul) للسياسة الدولية، في الفترة من 3 إلى 4 أكتوبر الجاري بمدينة نيس بفرنسا.

وكانت الوزيرة، غادرت مطار القاهرة متوجهة إلى فرنسا تلبيةً للدعوة التي تلقتها من باسكال لوروت رئيس معهد (Choiseul) للسياسة الدولية للمشاركة في المنتدى الذي يعتبر منصة لتبادل الخبرات وتوضيح الاتجاهات في الأعمال الأفريقية حيث يلتقي مجتمع الأعمال وكبار القادة من أوروبا وأفريقيا.

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وقالت وزيرة السياحة، إن المشاركة في هذا المنتدى ستساهم في تعزيز جهود الدولة لدعم علاقات العمل والتعاون مع الدول الأفريقية وخاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام، والعمل على تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في العمل على نهضة القارة الأفريقية.

وأضافت الوزيرة، أن المشاركة في المنتدى تعد أيضا فرصة لتسليط الضوء على توجهات الدولة بتمكين المرأة والتأكيد على دورها القيادي داخل الحكومة المصرية وخاصة في ظل قيام وزارة السياحة بتفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته الوزارة خلال شهر نوفمبر 2018 والذي تضمن ملف تمكين المرأة والقضاء على الفجوات بين الجنسين في القطاع ضمن محور الاتجاهات السياحية الحديثة.

ومن المقرر، أن تعقد الوزيرة عددا من اللقاءات المهنية لعرض فرص تنمية قطاع السياحة المصري والترويج للمقاصد السياحية المختلفة، حيث إن جدول الأعمال يركز على فرص العمل في أفريقيا ومع أفريقيا، وسيجمع على نحو تفاعلي حوالي 500 من قادة أفريقيا والاتحاد الأوروبي.