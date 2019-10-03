أخبار مصر | عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا هامًا للرئيس السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا هامًا للرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 39 مكرر، الصادر بتاريخ 1 أكتوبر، 2019، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار قانون المحال العامة.

ووفقا لما نشر في الجريدة الرسمية، يجري تطبيق هذا القانون، الذي ينظم تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية منذ نشره.

وكان وافق مجلس النواب خلال جلسته، على قانون المحال العامة، ونُشر النص التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان والدفاع والشؤون الدستورية عن مشروعى قانونين الأول مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثانى مقدم من النائب محمد عطية الفيومى و60 نائبا فى نفس الموضوع.

وكان مجلس النواب وافق فى جلسته على القانون في مجموعه وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته، ويتضمن تقرير اللجنة مراجعة رد مجلس الدولة وما انتهت إليه اللجنة بشأن هذا الرد.

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