أخبار مصر | ننشر خطة إذاعات وشاشات 'الوطنية للإعلام' للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر خطة إذاعات وشاشات 'الوطنية للإعلام' للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
خريطة قطاع التليفزيون للاحتفال بذكري انتصارات 6 أكتوبر
: تحتفل قناة مصر الأولي بذكري انتصارات 6 أكتوبر من خلال عرض مجموعة من الأغاني الوطنية طوال اليوم ومجموعة من البرامج منها: - برنامج (صباح الخير يا مصر) والذي يعرض من 7:00 ص إلي 10:00 ص والذي يتحدث عن ذكري انتصارات 6 أكتوبر. - وتعرض القناة مجموعة من الأفلام التسجيلية حول انتصارات القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر. - كما يعرض الفيلم العربي (العمر لحظة) صباحاً.
. تحتفل قناة الثانية بذكري انتصارات 6 أكتوبر من خلال تطويع بعض برامج القناة منها: - برنامج (بنصبح عليك) من الساعة 8.00 إلي 9.00 صباحا. - وتعرض القناة مجموعة من البرامج الاجتماعية التي تتحدث عن مظاهر الاحتفال بذكرى اكتوبر: مصر جميلة، ام الشهيد، زينة. - وتعرض القناة مجموعة من الأغاني الوطنية والتنويهات والأفلام التسجيلية والأفلام العربية ومنها: يوم الكرامة وحكايات الغريب.
. تحتفل قناة الفضائية المصرية بذكري انتصارات 6 أكتوبر من خلال عرض بعض برامج منها: - برنامج (صباح الخير يا مصر) من الساعة 7.00 إلي 10.00 صباحا. - في فترة الظهيرة تعرض القناة برامج تتناول حرب أكتوبر المجيدة ومنها: سيدتي، وباقي من الزمن. - الساعة 5.30 مساءاً تعرض القناة برنامج (مباشر من مصر) والذي يتحدث عن عيد القوات المسلحة. - كما تطوع القناة مجموعة من البرامج ومنها: هاشتاج، كل الكلام، الدين للحياة، وهنا إفريقيا، أيامنا الحلوة. - وتعرض القناة في تمام الساعة العاشرة صباحا الفيلم العربي (أيام السادات).
خريطة قطاع القنوات المتخصصة للاحتفال بذكري انتصارات 6 أكتوبر: يحتفل القطاع من خلال قنواته المتنوعة بذكري انتصارات 6 أكتوبر
قناة نايل سينما: - تعرض القناة علي مدار اليوم عدد من الأفلام الوطنية منها: أيام السادات، حكايات الغريب، العمر لحظة، الطريق إلي ايلات، يوم الكرامة.
قناة نايل دراما: - تعرض القناة بروموهات تسجيلية عن انتصارات أكتوبر والتي تذاع خلال برنامج (مساء الفن) والذي يستضيف مطربة الأوبرا "ريم محسن" حيث ستغني عدد من الأغاني الوطنية وتترات المسلسلات الوطنية. - تعرض القناة سهرة (ملحمة كبريت) وهي من إخراج: علاء كامل، تأليف/ عبده مباشر، بطولة: كرم مطاوع وسمية الالفي ورياض الخوري.
قناة ماسبيرو زمان : - تعرض عدد من الأفلام التسجيلية التي تتحدث عن انتصارات أكتوبر مثل: وادي القمر سيناء، الطريق إلي نصر أكتوبر 1973. - تطوع القناة مجموعة من البرامج مثل : برنامج (كلام الله) الذي يتحدث عن الجهاد بالنفس و المال، وبرنامج (وقائع مصرية) ويتناول يوم اللا غفران، كما تذيع القناة لقاء الرئيس الراحل السادات مع المذيعة همت مصطفي . - وتعرض القناة عدد من الأغاني الوطنية طول اليوم.
قناة نايل لايف: - تقوم القناة بتطويع عدد من البرامج منها: برنامج (نهارك سعيد) والذي يعرض صباحا. - في الساعة 5.00 مساءً يعرض برنامج (الليلة) الذي يتحدث عن انتصارات أكتوبر، برنامج (أولاد حارتنا) عن عيد القوات المسلحة. - في الساعة 9.00مساءاً يعرض برنامج (صفحة جديدة) والذي يتحدث عن السادس من أكتوبر
. قناة العائلة : - تعرض القناة عدد من الأفلام الوطنية منها: العمر لحظة، يوم الكرامة.
خريطة قطاع القنوات الإقليمية للاحتفال بذكري انتصارات 6 أكتوبر
قناة القاهرة: تحتفل قناة القاهرة بذكري انتصارات 6 أكتوبر من خلال تطويع عدد من البرامج منها: - برنامج (صباح القاهرة) و الذي يعرض من الساعة 9.30 وحتى 11.30 صباحا و يتحدث عن أكتوبر وآفاق التنمية. - ومن الساعة 1.00 إلي 2.00 ظهرا تعرض برنامج (لايف ستايل) ويتناول دور المرأة في حرب أكتوبر. - وفي تمام الساعة 3.00 عصرا يعرض برنامج (مع الناس) ويتحدث عن روح أكتوبر والتنمية. - وفي فترة المساء تعرض القناة برنامج (العاصمة والناس) ويناقش أكتوبر وذكريات الانتصار. - كما تعرض القناة مجموعة من الأفلام التسجيلية مثل: المشير الجمسي، أكتوبر إرادة مصرية، أيام لا تنسي. - وتذيع القناة علي مدار اليوم مجموعة من الأغاني الوطنية لأحياء ذكري انتصارات حرب أكتوبر، وتعرض في السهرة الفيلم العربي (أيام السادات).
. قناة القنال: تحتفل قناة القنال بذكري انتصارات 6 أكتوبر من خلال تطويع عدد من البرامج منها: - برنامج (صباح القنال) والذي يعرض من الساعة 9.30 وحتى 11.30 صباحا. - ومن الساعة 7.00 وحتى 9.30 مساءا يعرض برنامج (القنال اليوم) ويتناول حلقة خاصة بمناسبة 6 أكتوبر، ثم يليه برنامج (الرمال الدافئة،. - كما تعرض القناة عصرا الفيلم العربي (الطريق إلي إيلات) كما تقدم مجموعة من الأغاني الوطنية والأفلام التسجيلية مثل: المفاجأة، العبور الأخير، القرار.
قناة الإسكندرية: تحتفل قناة الإسكندرية بذكري انتصارات 6 أكتوبر طوال شهر أكتوبر بإذاعة عدد من التنويهات واللوجوهات والأغاني الوطنية والتقارير الإخبارية كما تقوم بتطويع عدد من البرامج منها: - برنامج (صباح الإسكندرية) والذي يعرض من الساعة 9.00 وحتى 11.30 صباحا. - في فترة الظهيرة يعرض عدد من البرامج المطوعة للاحتفال بعيد القوات المسلحة ومنها: برنامج (30 دقيقة)، وبرنامج (راجل واثنين ستات)، وبرنامج (اسكندرية من تاني - وتعرض القناة طوال يوم الاحتفال مجموعة من الأفلام التسجيلية. - كما تعرض القناة بث مباشر وإعادة لكلمة رئيس الجمهورية حول الاحتفال بعيد القوات المسلحة ونصر أكتوبر. - وتعرض القناة في السهرة الفيلم العربي (حائط البطولات).
قناة الدلتا: تحتفل قناة الدلتا بذكري انتصارات 6 أكتوبر من خلال تطويع عدد من البرامج منها: - برنامج (صباح الدلتا) والذي يعرض من الساعة 9.15 وحتى 11.00 صباحا. - ويعرض خلال فترة الظهيرة عدد من البرامج الاجتماعية المتنوعة عن انتصارات أكتوبر مثل: جدد حياتك، علشان بكرة، لست وحدك، دلتا مصر. - وفي السهرة تعرض القناة برنامج (اسهر معانا) والذي يتحدث عن احتفالات عيد القوات المسلحة. - وتعرض القناة في السهرة الفيلم العربي (العمر لحظة). - وتعرض القناة طوال اليوم مجموعة من الأفلام التسجيلية عن أبطال أكتوبر والأغاني الوطنية.
وتعرض قناة طيبة: طوال اليوم مجموعة من الأفلام التسجيلية عن أبطال أكتوبر مثل: حرب أكتوبر 1973 بعيون صناع النصر ، عم ادريس، ايام لا تنسي، كما تذيع عدد من الأغاني الوطنية. - وتعرض القناة في الفيلم العربي (رد قلبي).
كما تقدم برامج القناة فقرات متنوعة للاحتفال بذكرى اكتوبر مثل: - برنامج (صباح طيبة) والذي يعرض من الساعة 10.00 وحتى 11.30 ظهرا في حلقة خاصة بمناسبة 6 أكتوبر . - ويقدم برنامج (حياتنا) الذي يعرض من الساعة 1.00 ظهرا إلي 2.30 ظهرا.
قناة الصعيد تعرض القناة مجموعة من الأغاني الوطنية وبروموهات حول عيد القوات المسلحة ومجموعة من البرامج منها: - في الساعة 9.00 إلي الساعة 11:00صباحا برنامج (صباح الصعيد) . - يعرض من الساعة 1.00 إلي 2.00 ظهرا برنامج ست الستات (حلقة مطوعة عن انتصارات أكتوبر وأم الشهيد نموذج للتضحية من اجل الوطن). - وفي الفترة من 2:30 إلي 5.00 عصرا يتم عرض فترة مفتوحة بعنوان (في ذكري النصر). - وفي فترة المساء والسهرة تعرض القناة مجموعة من البرامج تتناول احتفالات نصر أكتوبر ومنها: من قلب الحدث، صوت اهالينا، الصعيد اليوم. - وتعرض القناة في السهرة الفيلم العربي (يوم الكرامة).