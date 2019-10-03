أخبار مصر | ننشر خطة إذاعات وشاشات 'الوطنية للإعلام' للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر خطة إذاعات وشاشات 'الوطنية للإعلام' للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خريطة قطاع التليفزيون للاحتفال بذكري انتصارات 6 أكتوبر

: تحتفل قناة مصر الأولي بذكري انتصارات 6 أكتوبر من خلال عرض مجموعة من الأغاني الوطنية طوال اليوم ومجموعة من البرامج منها: - برنامج (صباح الخير يا مصر) والذي يعرض من 7:00 ص إلي 10:00 ص والذي يتحدث عن ذكري انتصارات 6 أكتوبر. - وتعرض القناة مجموعة من الأفلام التسجيلية حول انتصارات القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر. - كما يعرض الفيلم العربي (العمر لحظة) صباحاً.

. تحتفل قناة الثانية بذكري انتصارات 6 أكتوبر من خلال تطويع بعض برامج القناة منها: - برنامج (بنصبح عليك) من الساعة 8.00 إلي 9.00 صباحا. - وتعرض القناة مجموعة من البرامج الاجتماعية التي تتحدث عن مظاهر الاحتفال بذكرى اكتوبر: مصر جميلة، ام الشهيد، زينة. - وتعرض القناة مجموعة من الأغاني الوطنية والتنويهات والأفلام التسجيلية والأفلام العربية ومنها: يوم الكرامة وحكايات الغريب.

. تحتفل قناة الفضائية المصرية بذكري انتصارات 6 أكتوبر من خلال عرض بعض برامج منها: - برنامج (صباح الخير يا مصر) من الساعة 7.00 إلي 10.00 صباحا. - في فترة الظهيرة تعرض القناة برامج تتناول حرب أكتوبر المجيدة ومنها: سيدتي، وباقي من الزمن. - الساعة 5.30 مساءاً تعرض القناة برنامج (مباشر من مصر) والذي يتحدث عن عيد القوات المسلحة. - كما تطوع القناة مجموعة من البرامج ومنها: هاشتاج، كل الكلام، الدين للحياة، وهنا إفريقيا، أيامنا الحلوة. - وتعرض القناة في تمام الساعة العاشرة صباحا الفيلم العربي (أيام السادات).

خريطة قطاع القنوات المتخصصة للاحتفال بذكري انتصارات 6 أكتوبر: يحتفل القطاع من خلال قنواته المتنوعة بذكري انتصارات 6 أكتوبر

قناة نايل سينما: - تعرض القناة علي مدار اليوم عدد من الأفلام الوطنية منها: أيام السادات، حكايات الغريب، العمر لحظة، الطريق إلي ايلات، يوم الكرامة.

قناة نايل دراما: - تعرض القناة بروموهات تسجيلية عن انتصارات أكتوبر والتي تذاع خلال برنامج (مساء الفن) والذي يستضيف مطربة الأوبرا "ريم محسن" حيث ستغني عدد من الأغاني الوطنية وتترات المسلسلات الوطنية. - تعرض القناة سهرة (ملحمة كبريت) وهي من إخراج: علاء كامل، تأليف/ عبده مباشر، بطولة: كرم مطاوع وسمية الالفي ورياض الخوري.

قناة ماسبيرو زمان : - تعرض عدد من الأفلام التسجيلية التي تتحدث عن انتصارات أكتوبر مثل: وادي القمر سيناء، الطريق إلي نصر أكتوبر 1973. - تطوع القناة مجموعة من البرامج مثل : برنامج (كلام الله) الذي يتحدث عن الجهاد بالنفس و المال، وبرنامج (وقائع مصرية) ويتناول يوم اللا غفران، كما تذيع القناة لقاء الرئيس الراحل السادات مع المذيعة همت مصطفي . - وتعرض القناة عدد من الأغاني الوطنية طول اليوم.

قناة نايل لايف: - تقوم القناة بتطويع عدد من البرامج منها: برنامج (نهارك سعيد) والذي يعرض صباحا. - في الساعة 5.00 مساءً يعرض برنامج (الليلة) الذي يتحدث عن انتصارات أكتوبر، برنامج (أولاد حارتنا) عن عيد القوات المسلحة. - في الساعة 9.00مساءاً يعرض برنامج (صفحة جديدة) والذي يتحدث عن السادس من أكتوبر

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. قناة العائلة : - تعرض القناة عدد من الأفلام الوطنية منها: العمر لحظة، يوم الكرامة.