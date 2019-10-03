أخبار مصر | برلماني: نجاح القطاع السياحي انعكاس للاستقرار الأمني والسياسي بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: نجاح القطاع السياحي انعكاس للاستقرار الأمني والسياسي بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب، إن ارتفاع إيرادات السياحة بقيمة 2.7 مليار دولار، يكشف حجم التطور الذي شهده هذا القطاع في السنوات القليلة الماضية.

وأوضح "الكمار" في بيان له أن قطاع السياحة يعد أحد أهم القطاعات التي ينعكس أي تحسن فيها على الاقتصاد المصرى بشكل عام، لافتا إلى أن استقراره ونجاحه انعكاس طبيعى للاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهده مصر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه وفقا لآخر بيانات أصدرها البنك المركزي فإن قطاع السياحة حقق فائضًا في ميزان المدفوعات بقيمة 1.7 مليار دولار، مما حد من العجز الكلي المحقق خلال النصف الأول من ذات العام، وكان العجز الكلي المحقق خلال النصف الأول من العام المالي الجاري سجل نحو 1.7 مليار دولار.

وأوضح الكمار أن هذا التطور سيجعل مصر أحد أكثر الدول تطورا فى مجال السياحة على مستوى شمال أفريقيا، مشيرًا إلى أن هذا القطاع شهد تحسنا ملحوظا ونموا كبيرا بشهادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها المجلس الدولى للسياحة والسفر.

وأكد، تحسن مؤشرات ومستوى القطاع في تزايد مستمر على مدار سنتين وهو ما يثبت أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح وأن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والأمني والسياسى تؤتي ثمارها على أهم القطاعات الاقتصادية.

