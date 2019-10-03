أخبار مصر | 'التضامن': تكريم أبطال مصر أعضاء البعثة المصرية للأولمبياد الخاص المصري (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'التضامن': تكريم أبطال مصر أعضاء البعثة المصرية للأولمبياد الخاص المصري (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرمت غادة والى وزيرة االتضامن الاجتماعى، أبطال مصر من أعضاء البعثة المصرية للأوليمبياد الخاص المصرى الفائزة بالميدالية الذهبية وكاس بطولة الأولمبياد الخاص الدولية لكرة القدم والتى اقيمت بالهند فى الفترة من 3 إلى 6 اغسطس 2019.

وحضر الاحتفالية، المهندس أيمن علي عبد الوهاب الرئيس الإقليمي الأولمبياد الخاص الدولى والمهندس هانئ محمد محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصرى، وعمرو محى الدين عبدالسميع رئيس البعثة.

وجهت والى تحية تقدير وفخر للبعثة لما حققه الابطال من ذوى الاعاقة من إنجاز رائع وتمثيل مشرف لمصر والفوز بكاس البطولة فى ظل المنافسات القوية التى شهدتها البطولة، مؤكدة الإهتمام المتزايد من الدولة والقيادة السياسية بذوى الاعاقة وإستثمار قدراتهم وتوفير مظلة رعاية متكاملة لهم.

وأضافت وزيرة التضامن، أن تكريم اليوم هو تكريم لابنائنا وتكريما لأسرهم الذين دائما كانوا الساند والداعم الاول لهم لمواجهة التحديات وتحقيق الانجازات المشرفة، مشيرة إلي أعتزازها بالتواجد اليوم وسط أبطال أستطاعوا بالعزيمة والإرادة تحقيق إنجاز رائع مقدمة الشكر للجهات الراعية للفريق.

وأوضحت أن إنطلاق الأولمبياد الخاص كان بدايته 1982 وارتبط بمجموعة من الاسماء الهامة، حيث وجهت والى التحية للسيدة ماجدة موسى صاحبة الفضل الاول فى توجيه الاهتمام نحو امكانية إستغلال أصحاب الاعاقات الذهنية وان يكون لهم انجازا واسعا يمكن الاعتزاز به، كما وجهت التحية للمهندس ايمن عبد الوهاب لجهوده الكبيرة فى دعم القضية وتوسيع الإهتمام بها على النطاق المحلى والاقليمى والدولى.

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وأضافت والى أن مؤسسة يونيفاي إيجيبت انشئت عام 2017 ورغم حداثتها إلا انها تميزت بمجالات عملها غير التقليدية، حيث إلى جانب رعايتها لصناعة أبطال موهوبين فانها تقدم الرعاية الصحية والقوافل الطبية والعلاجية وتقدم من البرامج ما يعمل عى رفع الوعى بهذه القضية والتى تمثل إحدى علامات تحضر الأمم والمجتمعات.

وفى نهاية كلمتها أكدت والى على سعادتها بالتواجد مع أبناء البعثة ممن رفعوا أسم مصر عاليا وأن الإحتفال اليوم يواكب احتفالات عظيمة وهى الاحتفال بانتصارات اكتوبر العظيمة.

ومن جانبه أكد المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي الأولمبياد الخاص الدولى على الطفرة التى شهدتها مصر مؤخرا فى التعامل مع قضية الاعاقة تحت قيادة معالى رئيس الجمهورية، وكان البداية بدورة الالعاب الاقليمية الثامنة عام 2014 والذى شرفه حضور معالى الرئيس، حيث وجه عبد الوهاب الشكر للقيادة السياسية والحكومة على الجهود المبذولة فى هذا الاطار، مؤكدا أن الايمان بالقضية يمثل أكبر دافع وحافز على الانجاز وتحقيق البطولات.

وأشار المهندس هانئ محمد محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصرى، إلى أن هذا الدعم والتكريم من جانب وزارة التضامن الإجتماعى، يأتي فى إطار الدعم الذى تساند به الوزارة والاجهزة الحكومية الابناء الابطال من ذوى الاعاقة والذ يعد حافزا قويا لتحقق هذا الانجاز الرائع موجها شكره إلى أسر اللاعبين ممن كانوا حافزا عظيما لابنائهم لصناعة البطولات، ومؤكدا الدور الهام الذى بذلوه من اجل تحقيق هذا الانجاز مشيرا إلى أن العام الماضى شهد حصول سيدات الاوليمباد الخاص على ثالث كاس العالم للسيدات وأن السنوات الماضية شهدت العديد من الانجازات الغير مسبوقة على مستوى قضية الاعاقة لاهتمام القيادة السياسية.

هذا وقد شهد الإحتفال تكريم أعضاء البعثة المصرية للاوليمبياد الخاص المصرى بوزيع شهادات التقدير كما قدم بنك ناصر شهادات إستثمار بعائد متميز لاعضاء الفريق، كما شهد تكريم ممثلى الجهات الراعية وهى البنك الاهلى المصرى والمصرية للاتصالات.

وفى نهاية الإحتفال قدم الأولمبياد الخاص المصرى الدرع الخاص به تكريما لغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى على جهودها فى مجال الاعاقة.