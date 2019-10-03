أخبار مصر | برلمانية: نصر أكتوبر عيد ميلاد جديد لمصر والمصريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: نصر أكتوبر عيد ميلاد جديد لمصر والمصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجهت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، إلى القيادة السياسية والشعب المصري ورجال القوات المسلحة والشرطة بالتهنئة بمناسبة أعظم حدث في تاريخ مصر، وهي الذكرى الـ46 لنصر أكتوبر.

وأشارت "شبراوي"، في بيان لها، إلى أن نصر أكتوبر، يعد بمثابة ميلاد جديد لمصر والمصريين، مؤكدة أن حرب 73 أعادت الكرامة إلى مصر والثقة إلى نفوس المصريين واستعادت الأرض الغالية، وأن قرار الحرب يحسب لصاحبه الرئيس السادات الذي استطاع خلال فترة قصيرة وفي ظل اقتصاد ضعيف أن يأخذ هذا القرار وينجح فيه.

وشددت عضو مجلس النواب على أن القيادة المصرية الحالية تواصل سيرها على خطى نصر أكتوبر المجيد، بالحرب أيضًا على الإرهاب والقوى التي تهدد مصر والمؤامرة التي تحاك ضد البلاد بهدف إضعافها وإسقاطها على غرار بلدان أخرى بالمنطقة.

وأكدت أن مصر المنتصرة صامدة وقوية ولن تنكسر أمام هؤلاء، مشيرة إلى أن جيش مصر باسل، يفتخر به الجميع في كل وقت، واستطاع أن يهزم العدو في 73 ويستعيد الأرض والكرامة، وهو الآن يؤدي مهمة جليلة وهي حماية مصر وشعبها من المخاطر والتحديات والحفاظ على شرفها.

