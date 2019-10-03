شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: مرور حقلى على خضروات العروة المتأخرة لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حملاتها المرورية على جميع زراعات العروة الصيفية المتأخرة للخضروات مع بدء طرح وجنى المحصول، خاصة الطماطم، والخيار، والفلفل، وغيرها لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق.

قال الدكتور علاء البحراوى مدير إدارة الخضر، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إنه بناء على تكليفات الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية، هناك حملات مرورية مكثفة لمتابعة زراعات العروة الصيفية المتأخرة التى تزرع فى شهر أغسطس وسبتمبر، لجميع أنواع الخضر وتبدء الجنى خلال الشهر الجارى، من خلال المرور الحقلى بالغيطان، وعقدة الندوات الإرشادية فى الحقل للتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة محصول العروة النيلى، خاصة الطماطم والبطاطس، لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى.

وأضاف علاء خليل، إن هناك لجان مكثفة تعمل على دوريا بالمرور على جميع زراعات الخضروات بجميع المحافظات لتقديم جميع الارشادات والتوصيات الفنية للمزارعين لمواجهة المناخ المتغير، موضحا أنه فى حالة وجود شكوى تتوجه اللجان على الفورلحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين من خلال غرف العمليات المركزية المشكلة لتلقى شكاوى المزارعين.