شكرا لقرائتكم خبر عن "بالنعناع والريحان".. طلاب الجامعة الأمريكية يؤسسون حديقة على سطح مبنى بالحطابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حوّل طلاب معهد الصحة العالمية والبيئة البشرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، سطح منزل إلى حديقة لخدمة المجتمع بمنطقة الحطابة وهى من مناطق الإسكان غير المخطط فى حى الخليفة بالقرب من القلعة بمدينة القاهرة.

جاء هذا المشروع كمكون أساسى من البرنامج الدراسى "القضايا المعاصرة فى البيئة والتنمية المستدامة والصحة" الذى تقوم بتدريسه تينا جاسكولسكى، مدرس فى كلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. يهدف البرنامج إلى تعليم الطلاب كيفية استخدام مهارات التفكير فى تصميم وتنفيذ حديقة مستدامة على سطح مبنى ما فى مجتمع فى حى من أحياء الإسكان غير المخطط بالقرب من القلعة.

وقالت جاسكولسكى: "هذه هى المرة الأولى التى يتمكن فيها طلابى من الاشتراك فى تصميم وتنفيذ وتقييم مشروع بأكمله داخل مجتمع ما في فصل دراسي واحد فقط، إن التعامل مع أفراد مختلفة فى إطار مشروع واحد قد يعطى مجال أكثر للفوضى ومن هنا يتعلم الطلاب كيفية إدارة المشروع بنوع من المرونة وكيف يجب فى كل خطوة من الطريق التأكد من أن التركيز على هدف المشروع وهو تلبية احتياجات أفراد المجتمع."

يعد هذا البرنامج الدراسى أحد أنشطة الشراكة مع دائرة الغابات فى الولايات المتحدة الأمريكية لإقامة نظم زراعية مستدامة على أسطح المبانى بأسعار بسيطة لسكان أحياء الإسكان غير المخطط فى مصر.

وقال عمر عبد القادر، خريج الجامعة عام 2016 وأحد الطلاب المشاركين بالبرنامج، إن المشروع كان تثقيفيا وتعليميا وكانت حقاً تجربة مدهشة.

وأضافت ميليسا سميث، طالبة مشاركة بالبرنامج: "لقد كانت تجربة تعليمية حقيقية، حيث أُتيحت لي الفرصة لتطبيق الدراسات الخاص بالاستدامة والتواصل مع مشاركين مختلفين مثل هيئات المجتمع ومنظمة غير حكومية محلية وجهة مانحة دولية، وقمت بممارسة العمل اليدوى فى الزراعة، بفضل هذا البرنامج، أصبحت أؤمن بإمكانية إحداث تغيير فى مجال الزراعة على أسطح المبانى، وآمل أن يساهم هذا المشروع في أن يكون نموذجا يحتذى به فى المجتمع المصرى"

عند بدء التخطيط للمشروع، قام الطلاب بزيارة مشروعات مماثلة أقامها مركز البحوث التطبيقية للبيئة والاستدامة، لتقييم إيجابياتها وسلبياتها، ثم قام الطلاب باختيار موقع الحديقة، حيث أكدت كارا هوفينج، مشارك ببرنامج رئيس الجامعة بمركز البحوث التطبيقية للبيئة والاستدامة، أن مالك المبنى أراد تحويل سطح مبناه إلى مساحة خضراء يمكن للمجتمع أن يستفيد منها، وأراد أن يطبق ذلك على أسطح جميع المبانى فى الحى الذى يعيش فيه، لتجميل المنطقة والحفاظ عليها".

استخدم الطلاب تقنيات مبتكرة، وتم بناء الحديقة من مواد معاد تدويرها مثل الإطارات والبراميل والأبواب القديمة. تتضمن النباتات التي تم زراعتها بالحديقة مزيجاً من الزهور والأعشاب، مثل النعناع والريحان والجرجير والطماطم. وتم تزيين المكان أيضاً بإطارات تستخدم كمقاعد، وعريشة، وحمّام، وتحولت الأبواب القديمة إلى طاولة، وخصصت مساحة لتكون بيت للطيور.

كما قام الطلاب أيضاً بتدريب مالك المبنى وأسرته حتى يتمكنوا من الاعتناء بالحديقة بشكل صحيح. والآن، يعمل الطلاب على صياغة دليل تدريبى مصور برسوم كاريكاتورية ليتمكن السكان من تطبيق هذا النموذج بسهولة ويسر.

يمثل هذا المشروع قصة نجاح للتعلم التجريبى بالجامعة حيث تمكن الطلاب من التدريب العملي في شتى مراحل المشروع.

وقالت سلمى خليل، طالبة بالبرنامج: "كان من المذهل مشاهدة كيف تسعى المجتمعات ذات الدخل المحدود لتحقيق حياة أفضل. كان الأطفال متحمسين للغاية للتعرف على العملية بأكملها. فقد بذلوا الكثير من الجهد في مرحلة التنفيذ، وعملوا بكد لجعل هذه الحديقة ما هي عليه الآن. وقام ملاك الأسطح بتقديم ما يمكن من موارد متاحة لديهم وأظهروا شغفاً وحماساً شديدين أثناء مرحلتي التنفيذ والتدريب".

وأطلق العديد من أعضاء المشروع على خليفة مالك المبنى لقب "بطل السطح"، إشارة إلى استعداده التام للعمل مع الطلاب و دعم المشروع.

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طلاب الجامعة الأمريكية يؤسسون حديقة مستدامة على سطح مبنى بالحطابة (1)



طلاب الجامعة الأمريكية يؤسسون حديقة مستدامة على سطح مبنى بالحطابة (2)



طلاب الجامعة الأمريكية يؤسسون حديقة مستدامة على سطح مبنى بالحطابة (3)



طلاب الجامعة الأمريكية يؤسسون حديقة مستدامة على سطح مبنى بالحطابة (4)



طلاب الجامعة الأمريكية يؤسسون حديقة مستدامة على سطح مبنى بالحطابة (5)