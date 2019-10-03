شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم عامل قطار لأمانته بعد عثوره على حقيبة راكب بها 35 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء رفعت حتاتة، رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين ونظافة تكريم عامل القطار عراقى عبد الفتاح عبد المقصود، لأمانته عقب عثوره على حقيبة أحد الركاب خلال عمله على القطار رقم 2009 خلال رحلته من أسوان إلى القاهرة. وأكد رئيس الشركة المملوكة لهيئة السكة الحديد، أن الحقيبة كان بها مبلغ 35 ألف جنيه وتليفون محمول وابور بانك، وتم الاتصال بالراكب وإعادته إليه، لافتا إلى أنه كرّم العامل واختاره العامل المثالى لعام 2019 على أمانته ومنحه مكافأة مالية رمزية وقرر ترقيته إلى مشرف سفر قطار.

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