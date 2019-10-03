مجلس الأعمال المصرى الكندى ينظم ندوة عن دور الكهرباء فى دعم الاقتصاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مجلس الأعمال المصرى الكندى و مجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى ندوة بعنوان "الكهرباء و دورها فى دعم خطط التنمية والقتصاد"، يوم 16 أكتوبرالقادم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة تحت رعاية وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ومن المقرر أن تناقش الندوة كيفية تحويل أزمة الكهرباء فى مصر إلى ميزة يمكن استغلالها فى دفع عجلة التنمية الأقتصادية من خلال الأعتماد على استراتجيات للتوسع فى مشروعات إنشاء محطات لتوليد الكهرباء لتلبية احتياجات المواطن و الاستثمارات و المشروعات القومية الكبرى.

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