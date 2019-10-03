شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء : يجوز للمرأة المتزوجة إجراء عملية تجميل للأنف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية، بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال حول إجراء عمليات التجميل للأنف.
وجاء نص السؤال:" هل السيدة منتقبة يحل لها عملية تجميل الأنف وهى متزوجة؟"، وأجاب عن السؤال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"نعم يجوز إجراء عملية تجميل الأنف".
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:"ولكن يجب أن يكون هناك شيء بالفعل نريد تجمليه تخجل منه عندما يظهر أمام أقرانها أو أن زوجها يتضايق من هذا المنظر ولا يريدها هكذا وإن كان هناك اعوجاج فى الأنف أو نحو ذلك".
وتجرى دار الإفتاء المصرية، بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشكل دورى خلال الاسبوع للإجابة على أسئلة متابعى الصفحة واستفساراتهم الفقهية من خلال أمناء الفتوى بالدار.
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