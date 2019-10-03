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المنظمة العالمية لخريجى الأزهر تواصل فعاليات الدورة التدريبية لأئمة ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اليوم بمقر المنظمة العالمية لخريجى الأزهر محاضرة بعنوان  "دروس فى العقيدة وخطر اللامذهبية " ضمن فعاليات الدورة التدريبية التأهيلية الشرعية السادسة لأئمة وخطباء ليبيا بمقر المنظمة بالقاهرة  ألقاها الدكتور أحمد عوض أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين.

 

تناول الدكتور عوض في المحاضرة التعريف بالعقيدة لغة واصطلاحاً، الفرق بين العقيدة والشريعة والأخلاق ، بيان منهج السلف الأوائل وموقفهم من النصوص الموهمة للتشبيه والتجسيم، وتوضيح الفرق بين السلف الأوائل وبين الذين يدعون السلفية (السلفية الحديثة) وكذلك نشأة الفرق مثل الشيعة والخوارج والمرجئة والجبرية والقدرية والمعتزلة.

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كما أوضح عوض مفهوم الإيمان في اللغة والشرع، مفهوم الإيمان عند الأشاعرة والماتريدية والشيعة والخوارج وأهل الحديث، ومفهوم الإسلام والفرق بين الإيمان والإسلام، الإحسان، فضلا عن تناوله  لتقسيم قضايا العقيدة إلى إلهيات ونبوات وسمعيات وبيان منهج علماء الكلام، والتأكيد على أن الأئمة الأربعة هم أئمة الهدى فى استنباط أحكام المسائل الشرعية.

 

جدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية هى السادسة المعدة لأئمة وخطباء وعلماء ليبيا ليتلقوا  دورة علمية شرعية مكثفة على يد كبار علماء الأزهر واساتذته ليتمكنوا من دحض الفكر المتطرف ومحاربة الافكار الهدامة والشاذة التى خلطت بالدين الإسلامى الحنيف وكيفية الرد على هذا الافتراءات بترسيخ مفاهيم الإسلام الصحيحة فى عقول الناشئة والشباب.

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