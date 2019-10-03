شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: جامعة القاهرة تسخر إمكانياتها لأفضل الخدمات والأنشطة الطلابية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية داخل كليات الحرم الجامعى، لمتابعة سير العملية التعليمية للعام الجامعى 2019/2020، والتقى خلال جولته بالأساتذة والطلاب.

وأكد الدكتور محمد الخشت، للطلاب، حرص الجامعة على تسخير إمكاناتها لخدمتهم، وتوفير مناخ دراسي ملائم لمساعدتهم على التفوق، وتوفير كل سبل الدعم والرعاية التي تقدمها الجامعة لما يزيد على 260 ألف طالب بمختلف الكليات.

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ودعا رئيس الجامعة، الطلاب، للمشاركة والتفاعل الإيجابى فى مختلف الأنشطة الطلابية التى تقدمها الجامعة، كما دعاهم لحضور ندوة "شعب لا يعرف المستحيل" بقاعة الاحتفالات الكبرى، يوم الإثنين القادم احتفالًا بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، وحرص الطلاب على التقاط صور تذكارية لهم مع رئيس الجامعة.