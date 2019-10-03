شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام "الصحفيين" يعلن عقد مؤتمر صحفى لكشف مخالفات هشام يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا ظهر السبت المقبل للرد على ما وصفه بـ"مهاترات" أمين صندوق النقابة وكشف جميع مخالفاته المالية، مضيفاً أن هشام يونس له أهداف مريبة وأجندة خاصة لصالح جهات غير معلومة.

وأضاف محمد شبانة فى بيان له، أنه سيكشف كل شىء أمام الرأى العام، خاصة وأن أمين الصندوق سبق تحويله للتحقيق بالنقابة بسبب زيارته للكيان الصهيونى، مشيرًا إلى أنه سيثبت مخالفات يونس الذى يستخدم أموال النقابة لمصالح خاصة حتى أن مشروبات ضيوفه يصرفها من النقابة فى تصرف غير مسبوق، بحسب البيان.

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يذكر أن محلس نقابة الصحفيين قرر سحب القروض والإعانات من أمين الصندوق هشام يونس وتشكيل لجنة جديدة من جمال عبد الرحيم ومحمد خراجة وحسين الزناتى ومحمد يحى وعمرو بدر.

وكان هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين ،قد أعلن على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن تقدمه باستقالة مسببة من موقعه كعضو فى مجلس النقابة.