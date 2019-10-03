شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. انقطاع مياه الشرب بالدقى وجامعة الدول العربية لمدة 8 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن انقطاع المياه غدًا الجمعة من الساعة 11 مساء حتى الساعة 7 صباح اليوم التالي، بمناطق (حى الدقى - حى العجوزة - ميدان الجيزة ومتفرعاته - كورنيش النيل بدءًا من كوبرى الجيزة حتى كوبرى 15 مايو - شارع جامعة الدول العربية ومتفرعاته - شارع السودان ومتفرعاته) وضعف المياه بحى بولاق الدكرور، وذلك نظرًا لحدوث كسر خط المياه الرئيسى قطر 600 مللى تقاطع شارع البطل أحمد عبد العزيز مع شارع جامعة الدول العربية المهندسين.

وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.

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