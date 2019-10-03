شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يزور ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارالرئيس عبد الفتاح السيسى، ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقرأ الفاتحة على روح الزعيم الراحل، وذلك فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر المجيد. Advertisements وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر المجيد.

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