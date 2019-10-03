شكرا لقرائتكم خبر عن توافد المتظاهرين العراقيين لساحة الطيران ببغداد وعدد الضحايا يرتفع لـ 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، توافد عدد من المتظاهرين إلى ساحة الطيران فى العاصمة بغداد سيرا على الأقدام.

خرج مئات المحتجين العراقيين إلى شوارع العاصمة بغداد، كسر لحظر التجوال الذى فرضته الحكومة العراقية لاحتواء احتجاجات متصاعدة مناهضة للفساد والبطالة وسوء الخدمات .

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قالت مصادر طبية عراقية ، أن 12 أشخاص قتلوا فى احتجاجات مناهضة للحكومة العراقية، اندلعت ليل الأربعاء جنوبى البلاد؛ ما يرفع عدد القتلى الكلى منذ بداية الاحتجاجات الثلاثاء إلى 21 قتيلاً.

كما جرح واعتقل مئات الأشخاص العراقيين منذ الثلاثاء، فيما تم اقتحام وإضرام النيران فى مبانى المحافظات ومؤسسات حكومية ومقار للأحزاب العراقية فى محافظات ذى قار وميسان والنجف.

وفرضت قوات الأمن العراقية، فجر الخميس، حظرا شاملا للتجوال فى عموم بغداد "حتى إشعار آخر"، تطبيقا لقرار رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، فى مسعى لاحتواء موجة الاحتجاجات، كما فرض حظر التجوال فى محافظات ذى قار والنجف وميسان من الساعة الثالثة من مساء اليوم وحتى إشعار آخر.