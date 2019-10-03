شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أشواط مهرجان الهجن الدولى فى مدينة شرم الشيخ ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت فى مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء ثانى سباق للهجن على مضمار سباق الهجن الدولى، وأول سباق من نوعه يقام على أرض مصرية بدعم من اتحاد الهجن بدولة الإمارات.



هجن دولى

وكان المستشار عيد حمدان المزينى، رئيس الاتحاد المصرى للهجن، أعلن أنه اتحاد الهجن بدولة الإمارات العربية وافق على دعم تنظيم مهرجان هجن شهرى ابتداء من أكتوبر الجارى، حتى أبريل القادم بواقع 6 مهرجانات .

الاستعداد للسباق الاستعداد للسباق

وأضاف أن فعاليات السباقات، تنتهى فى شهر أبريل بمهرجان ختامى، مضيفا الإمارات ستقدم الجوائز للفائزين نقدا بالدرهم الإماراتى، وتقرر زيادة عدد الأشواط من 20 شوطا ل 30 شوطا .

انطلاق السباق

Advertisements

السباق

يذكر أن مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء تستضيف ثانى سباق للهجن على مضمار سباق الهجن الدولى، وأول سباق من نوعه يقام على أرض مصرية بدعم من اتحاد الهجن بدولة الإمارات.