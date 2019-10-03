شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الغاز السابقة لبعض الصناعات قبل قرار خفضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس الوزراء ، أن أسعار الغاز السابقة التي تم تعديلها اليوم الخميس بقرار من الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، كانت تشمل أسعار الغاز لصناعات : الحديد والصلب، والسيراميك والبورسلين، والنحاس، والألومنيوم، كانت محددة بـ 7 دولار، وأصبحت بعد إعادة مراجعتها 5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فيما كانت أسعار الغاز الموردة محددة لنشاط الأسمنت بـ 8 دولار، وأصبحت بعد مراجعتها 6 دولارات.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن صباح اليوم الخميس أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه، على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

وقال رئيس الوزراء، في تصريحات له، إن مجلس الوزراء وافق على أسعار الغاز التي انتهت إليها اللجنة الوزارية في هذا الصدد؛ بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.