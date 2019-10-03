خلال 24 ساعة .. ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 1084 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، و991 قضية تموينية متنوعة.

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وفي مجال الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أسفرت جهود الحملات عن ضبط 11 ألف و84 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

كما نجحت الحملات في ضبط 235 قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.