خلال 24 ساعة .. ضبط 6 أشخاص هاربين من قضايا مختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة، جهودها الأمنية لاستهداف كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط " 6 أشخاص -مطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم في قضايا مختلفة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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