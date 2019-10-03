"دخلا من المنور".. ضبط المتهمين بسرقة 3 هواتف من شقة في شبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، المتهمين بسرقة 3 هواتف محمول من داخل شقة سكنية بمنطقة شبرا.

تلقى المقدم أيمن عبد الحافظ، رئيس مباحث قسم شرطة شبرا، بلاغًا من "محمد عبد الله"، عامل بشركة صوتيات، ومحمد أحمد عامل بذات الشركة، باكتشافهما سرقة 3 هواتف محمول من داخل شقة سكنهما، ولم يتهما أو يشتبها في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد علاء بشندي، مدير العمليات، للقبض على المتهمين.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد عبد العزيز، رئيس مباحث قطاع الشمال، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلاً من "ع. ك." عاطل مسجل خطر، "أ. ح." عاطل.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن النقيبان إبراهيم حشيش، ومحمد انتصار، معاونا مباحث القسم وبصحبتهما القوة المرافقة من ضبط المتهمين.

بمواجهة المتهمين، أمام العقيد محمد البقري، مأمور قسم شبرا، بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق والدخول من شباك المنور، و تم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكن المتهم الأول، باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.