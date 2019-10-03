انخفاض 10 درجات وأمطار الأحد.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 72 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، لكنها تشهد انخفاضًا في فترات الليل بمعدل 10 درجات عن النهار.
وأضاف شاهين، في تصريحات لمصراوي، الخميس، أن الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرا حتى الآن هي الشبورة المائية على الطرق في الصباح الباكر، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة مستمر حتى السبت المقبل، على أن تعود لمعدلاتها الطبيعية بداية من الأحد.
وقال مدير إدارة التحاليل والتنبؤات، إن ما أثير حول تعرض البلاد لعواصف ثلجية عار تماما من الصحة، ولم ترصد الهيئة أي حالة من عدم الاستقرار بشكل عنيف حتى الآن.
وأوضح شاهين أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية بداية من الأحد المقبل.
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