أمين "البحوث الإسلامية": الطلاب الإندونيسيون لهم مكانة خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عياد، إن الطلاب الإندونيسيين لهم مكانة خاصة في الأزهر الشريف لاهتمامهم الكبير بتحصيل العلوم العقلية والشرعية وانضباطهم في طلب العلم، خاصة في تلك المرحلة الراهنة التي تستوجب من الجميع المزيد من الإصرار والتحدي وفتح آفاق أوسع على العالم والتعاون المثمر والبنّاء وأخذ العلم من علماء ثقات لإغلاق كل الوسائل أمام دعاة العلم ومن ينشرون المفاهيم الخاطئة بين الناس.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الخميس، في احتفالات سفارة إندونيسيا بتكريم الخريجين والخريجات من دولة إندونيسيا وبعض الدول الأخرى، بحضور السفير الإندونيسي وعدد من قيادات الأزهر الشريف والسفارة الإندونيسية.

وأكد عياد، أن تلك الاحتفالية تعد إحدى نتائج الاهتمام بالطلاب الوافدين من جميع دول العالم، ودعمهم علميًا وفكريًا ليكونوا سفراء للأزهر في بلادهم، قادرين على حمل منهج الوسطية ونشر صحيح الدين في العالم كله، وتأكيدا لدور الأزهر الشريف في نشر العلم والتسامح في العالم كله.

ووجه للطلاب عدة رسائل أهمها ضرورة المحافظة على التعاليم الإسلامية السمحة، والتزام الوسطية والاعتدال، والبعد عن الخلاف والمجادلات التي ليس من ورائها فائدة، والاستمرار في طلب العلم ونشره، والمحافظة على عقيدة أهل السنة والجماعة والعمل على التمسك بها ونشرها، والدعوة إلى الله عز وجل باللين والموعظة الحسنة، والتأكيد على ضرورة التعايش السلمي.