"عبدالله ويحيى".. قصة صديقين ينشران تجربة زراعة أسطح المنازل بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير- فبرونيا حنا: بدأ عبدالله توفيق، ويحي المصري، من مؤسسي "urban greens egypt"، مشروعًا لزراعة الأسطح في محافظة القاهرة. وتأتي هذه الخطوة لتتوافق بشكل تام مع توجهات وزارة البيئة ومحافظة القاهرة نحو استغلال أسطح المنازل في عمليات الزراعة.

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