بيت الزكاة يتحمل تكلفة العمليات الجراحية لعلاج شق الشفة والحلق للأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على تكفل بيت الزكاة والصدقات المصري، بتكاليف العمليات الجراحية لعلاج شق الشفة والحلق للأطفال، والتي يجريها فريق طبي مشترك من جامعة سيول العالمية، وجامعة الأزهر كلية الطب بنات، وجامعة بدر بالقاهرة، في إطار دور الأزهر الاجتماعي والإنساني.

وأجرى الفريق الطبي 16 عملية جراحية للأطفال تتراوح أعمارهم ما بين ثلاثة أشهر وسبع سنوات، وناظروا أكثر من 35 حالة، ويستكمل الفريق الطبي المشترك العمليات بالصعيد بمستشفى أرمنت، اليوم الخميس، على أن ينتهوا من عملهم غدًا الجمعة، تخفيفًا عن أبناء الصعيد.

جدير بالذكر أن فضيلة الإمام الأكبر التقى مساء أمس، بالوفد الطبي المشارك في المؤتمر العلمي الثاني لجراحات شق الشفة والحلق من جامعة سيول العالمية، وجامعة الازهر كلية الطب بنات، وجامعة بدر بالقاهرة، الذي يعقد بالقاهرة منذ يوم 29 سبتمبر.