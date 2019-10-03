مصر | "خنقها بملاءة السرير".. تشريح جثة طفلة قتلها شقيقها بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خنقها بملاءة السرير".. تشريح جثة طفلة قتلها شقيقها بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة طفلها تبلغ من العمر 13 عامًا قتلت على أيدي شقيقها بشارع المحطة بمنطقة الجيزة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وكتابة تقرير واف.

وكانت كشفت المناظرة الأولى للجثة، أن الطفلة قتلت على أيدي شقيقها الأكبر، وهو طالب بالمرحلة الإعدادية يبلغ من العمر 17 عامًا، ويوجد بالجثة آثار خنق حول الرقبة، مما كشفت التحقيقات الأولية أن الطفلة خنقت بملاءة سرير إثر مشادة كلامية بينهما.



وتلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغا يفيد مقتل طفلة داخل مسكنها، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفلة، تبلغ من العمر 13 سنة، يوجد حول رقبتها آثار خنق.

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وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة النجدة بمقتل طفلة بشارع المحطة، وانتقلت مباحث قسم الجيزة بقيادة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب، والمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة إلى مسرح الواقعة، وتم فرض كردون أمني وانتشرت القوات بالمكان للوقوف على ملابسات الجريمة.



ونص قانون العقوبات أيضا أن كل من جرح أو ضرب آخر عمدًا ولم يقصد قتله ولكنه أدى إلى موته يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.



وكما حدد قانون العقوبات الأحكام الخاصة بجرائم القتل العمد موضحا عقوبتها خاصة في حالة الإصرار والترصد الذي يؤدي لإعدام المتهم إذا توافر وجوده.

