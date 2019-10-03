مصر | تأجيل دعوى "الفتح" على وقف ترخيصها بصناعة شاسيهات السيارات لـ21 نوفمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى "الفتح" على وقف ترخيصها بصناعة شاسيهات السيارات لـ21 نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من إبراهيم حسين المحامي وكيلًا عن شركة الفتح للصناعات الهندسية، والتي طالب فيها بإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للمرور فيما تضمنه من إضافة شرط موافقة الشركة المنتجة لماركة السيارة، التي يتم إحلال وتغيير الشاسية لها، لجلسة 21 نوفمبر المقبل.

واختصمت الدعوى حملت رقم 45293 لسنة 72ق، كل وزير الداخلية ومساعد الوزير للشؤون القانونية، ومساعد الوزير مدير العامة للمرور، رئيس الهيئة العامة للرقابة الصناعية بصفتهم.

وقال حسين، في دعواه، إن الشركة الطاعنة حصلت على ترخيص من وزارة الصناعة بتصنيع الشاسيهات لسيارات النقل الثقيل، إلا أن الشركة فوجئت بقرار الإدارة العامة للمرور فيما تضمنه من إضافة شرط الحصول على موافقة الشركة المصنعة للسيارة المارد تغيير الشاسية لها حتى يتثني لها ترخيص تلك الشاسيهات، وهو ما يتعبر تعسف من جانب جهة الإدراة.

