مصر | "مكبل اليدين والقدمين".. حبس المتهمين بقتل طبيب الأسنان بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مكبل اليدين والقدمين".. حبس المتهمين بقتل طبيب الأسنان بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس سائق وعامل لقتلهما طبيب أسنان بالهرم لسرقته، ويدعى "صفوت.ي"، في عقده الخامس من عمره، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.



وكشفت المناظرة الأولى لجثة الطبيب، أن هناك ظهور انتفاخ بمنطقة البطن، نظرًا لمرور أيام على مقتله.