أخبار مصر | وزير التعليم العالي يتفقد جامعة بدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم العالي يتفقد جامعة بدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الخميس، بزيارة تفقدية لجامعة بدر، ورافق الوزير خلال زيارته كل من الدكتور حسن القلا رئيس مجلس الأمناء والدكتور مصطفى كمال رئيس الجامعة والسادة عمداء الكليات.

وتفقد الوزير كلية العلاج الطبيعي والعيادات الخارجية وغرفة العلاج المائي وغرفة العلاج الطبيعي للأطفال، والتي تضم أحدث الأجهزة، كما تفقد كلية الفنون السينمائية والمسرح وشاهد الأستديو الرئيسي ومعمل الجرافيك والمونتاج ومسرح الكلية، كما تفقد كلية طب الأسنان، وعيادات طب الأسنان ومعمل المحاكاة.

وحرص الدكتور خالد عبدالغفار على تفقد قاعات المحاضرات، واطمأن على سير العملية التعليمية بالجامعة، وتواجد الطلاب بالمدرجات لتلقي العلم.