أخبار مصر | رئيس البرلمان يبعث برقية تهنئة لـ"السيسي" بمناسبة انتصار أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يبعث برقية تهنئة لـ"السيسي" بمناسبة انتصار أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر.

وقال عبد العال: "إنه لمن دواعي سروري أن أنقل إلى سيادتكم باسمي وباسم نواب الشعب خالص التهنئة القلبية الممزوجة بالفخر والإعزاز بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر العظيم.. يوم أتم الله علينا نعمته وصان كنانته، وحفظ أرضها المقدسة، فصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده".

وأضاف رئيس مجلس النواب: "إنه ليوم خالد مشهود أن تتحرر أرضنا من دنس الاحتلال بأيدي أبنائنا البررة، رجال قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسيفه، الذين أقسم كل فرد منهم وآمن أن الوديعة التي استأمنهم الشعب عليها، هي الحفاظ على الأرض والعرض، وأن كل حفنة من تراب مصر، هي كل مصر، وأن أعلام مصر ستظل عالية ترفرف على كل شبر من ترابها، وكانوا الأوفياء بالقسم".