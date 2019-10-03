أخبار مصر | رئيس البرلمان يبعث برقية تهنئة لوزير الدفاع بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يبعث برقية تهنئة لوزير الدفاع بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد أحمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر.

وقال "عبد العال" في البرقية: "يهل علينا في السادس من أكتوبر ذكرى عزيزة على نفوس المصريين جميعًا، ذكرى النصر العظيم الذي تحقق على أيدي أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، التي حمى ظهرها جبهة داخلية متماسكة".

وأضاف رئيس مجلس النواب: "إنه ليوم مشهود غير وجه التاريخ وارتفعت فيه هامة كل من يسكن الأرض العربية، يوم هزمنا الهزيمة، وتساقطت فيه أحجار خط بارليف كأوراق الخريف تحت أقدام رجال قواتنا المسلحة، ليتحقق فيه لمصر أروع نصر في التاريخ.

وتابع رئيس البرلمان: "وتحية منا ونواب شعب مصر لرجال قواتنا المسلحة، وشهداؤنا الأبرار الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ما تخلفوا عن قسم، الذين صنعوا المعجزات، وبفضلهم خاضت مصر معركة السلام وأعلامها مرفوعة".