أخبار مصر | وزير التعليم العالي يستقبل وفد "سيسكو" العالمية لتدريب الطلاب على التكنولوجيا الحديثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم العالي يستقبل وفد "سيسكو" العالمية لتدريب الطلاب على التكنولوجيا الحديثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الخميس وفد من شركة سيسكو العالمية، بحضور الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس أيمن الجوهري رئيس شركة سيسكو بمصر وشمال إفريقيا والشام، والسيدة باستورا ڤاليرو نائب رئيس الشركة للعلاقات الحكومية والسياسات على مستوى أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وروسيا، وذلك بمقر الوزارة.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور عبد الغفار على أهمية تأهيل وتدريب أعضاء هيئات التدريس والطلاب والعاملين في وحدات تكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءتهم التكنولوجية، بالإضافة إلى رفع قدرات الخريجين، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، من خلال تعاون أكاديميات سيسكو مع الجامعات المصرية، فضلًا عن إقامة دورات وكورسات تدريبية لهذا الغرض، مشيرًا إلي تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية خلال عامين، سواء على المستوى الإدارى أو التعليمى، وذلك من خلال الاستفادة من التجربة الصينية، والشركات المتخصصة فى هذا الشأن.

ولفت الوزير إلى اهتمام القيادة السياسية بمراعاة تطوير منظومة التعليم العالى وفقًا لمتطلبات العصر والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا البازغة، وسرعة دمج تخصصات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات بمناهج التعليم بالجامعات المصرية، وتطوير المناهج الدراسية بما يلائم احتياجات العصر، واستحداث برامج وتخصّصات جديدة تتطلبها سوق العمل.

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ومن جانبه، أكد المهندس أيمن الجوهري على تعاون الشركة في مجال التحول الرقمي مع القطاعات الحكومية بشكل عام، وفي مجال التعليم العالي على وجهة الخصوص، وذلك من خلال توفير التكنولوجيا الجديدة في الوزارة والجامعات المصرية؛ لتأهيل وتدريب العاملين ورفع كفاءتهم التكنولوجية.

وأضاف المهندس الجوهري أن شركة سيسكو كانت الشريك الرئيسي للوزارة في العديد من الفعاليات منها المنتدى الأول للتعليم العالى والبحث العلمى خلال شهر أبريل الماضي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا المؤتمر الدولى الأول لتأثير الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيات المعلومات الحديثة فى بناء مجتمع المعرفة والابتكار المصرى، والذي عقد خلال شهر سبتمبر الماضى، كما أن الشركة تقوم بتدريب عدد 5000 طالب سنويا في الجامعات المصرية على برامج تكنولوجيا المعلومات.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت خلال العقدين الأخيرين باستثمارات في مجال التعليم بمصر بقيمة تتجاوز 32 مليون دولار، وتدريب 106 ألف طالب في مصر على تكنولوجيا المعلومات، كما أن شركة سيسكو ساهمت في توفير المقررات التكنولوجية في الجامعات التكنولوجية الثلاث (القاهرة الجديدة،قوسنا، بني سويف) والتي بدأت الدراسة بها مطلع العام الجامعى ٢٠١٩/٢٠٢٠، كما شاركت شركة سيسكو في توفير أحدث التقنيات التكنولوجية لجامعات (العلمين، سلمان، والجلالة).

حضر اللقاء المهندس محمد أبو سديرة مدير التحول الرقمي بفرع شركة سيسكو بمصر، والسيد محمد الصباغ المدير الإقليمي للقطاع الحكومي بالشركة،والسيد عزيز محمد مديرالشؤون الحكوميه للشرق الاوسط وأفريقيا.