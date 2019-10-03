أخبار مصر | البرلمان يعلق على قرار عدم عرض قنوات "الجزيرة" على شاشات التليفزيون بالفنادق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يعلق على قرار عدم عرض قنوات "الجزيرة" على شاشات التليفزيون بالفنادق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، عن تأييده التام للقرار الصادر من غرفة المنشآت الفندقية لجميع الفنادق في مصر بعدم عرض قنوات الجزيرة على شاشات التليفزيون في الفنادق، والذى جاء بناء على توصيات مجلس الوزراء، وذلك بسبب موقفها المعادي لسياسات النظام المصري والدولة المصرية.

وأكد صدقى، على أهمية التزام جميع الفنادق بهذا القرار، مشيرًا الى أن اللجنة سوف تتابع وتراقب تنفيذ القرار خاصة فى ظل استمرار سياسات قناة الجزيرة القطرية المحرضة على الإرهاب والفوضى ضد مصر وعدد من الدول العربية.

كما اتهم النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، قناة الجزيرة القطرية ان السبب الرئيسى فى بث جميع السموم والأكاذيب والإشاعات والتحريض على الأعمال الإرهابية ضد مصر باستضافتها للعديد من عناصر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وجميع المؤيدين والداعمين لهذه الجماعة المارقة.

ونص الخطاب الصادر من غرفة المنشآت الفندقية لجميع الفنادق، الذي يحمل رقم 28 لعام 2019 جاء نصه "اتشرف بإفادة سيادتكم بأنه ورد للغرفة خطاب بتاريح 882019، برقم (1313) من يمنى البحار معاون الوزير والمشرف على المكتب الفني لوزيرة السياحة، والمتضمن أنه ورد لمعالي الوزيرة خطاب من أمين عام مجلس الوزراء، بشأن القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بجلسته رقم (50) بتاريخ 2472019، والتي من بينها اتخاذ اللازم نحو التنبيه على الفنادق العاملة في مصر، بعدم عرض قنوات الجزيرة على شاشات التلفزيون الخاص بها".

