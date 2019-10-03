أخبار مصر | مراكز "معاك" تختتم البرنامج التدريبي للأخصائيين بثلاث محافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مراكز "معاك" تختتم البرنامج التدريبي للأخصائيين بثلاث محافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت إدارة التدريب بمراكز معاك لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة التابعة لاتحاد الأطباء العرب عدد من الدورات التدريبية وورش العمل لتنمية مهارات الأخصائيين والعاملين مع الأطفال ذوى الإعاقة.

وتضمنت خطة التدريب ثلاث مراكز بالفيوم وأسوان والإسكندرية ومن أبرز البرامج التدريبية التى تم تقديمها برنامج "صن رايز" لتأهيل أطفال التوحد وورشة التدريب على برنامج ABLLS - ورشة تدريب مهارات تعديل السلوك - ورشة تدريب على إعداد برنامج التأهيل إدارة الجلسة - ورشة تدريب على برنامج البورتاج.

يشار إلى أن برنامج "الإيبلز - ABLLS" هو أداة تقييم للمهارات الأساسية والضرورية للتواصل والتعلم واللغة، وبمثابة أيضا المنهج الإرشادي لتوضيح القدرات الحالية للطفل وكيفية ارتقاءها.

وقال الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، أن مراكز "معاك" المنتشرة في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية تعمل على تخفيف العبء المادي والمعنوي عن الأسر الفقيرة، التي لا تستطيع تحمل نفقات التربية الخاصة لأطفالهم بالإضافة الى تنمية مهارات العاملين والإخصائيين، وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع الأطفال من ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع.