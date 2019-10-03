شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشهد احتفالية السفارة الألمانية بمناسبة العيد القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، حفل السفارة الألمانية بالقاهرة بمناسبة العيد القومي لجمهورية ألمانيا الاتحادية الذي يواكب مرور 30 عاماً على اتحاد ألمانيا الشرقية وألمانيا الاتحادية وهدم سور برلين الفاصل بينهما، وكذلك مرور 40 عاماً على توقيع اتفاقية التوأمة بين مدينة القاهرة ومدينتي فرانكفورت وشتوتجارت والتي تعكس مدى عمق العلاقات بين البلدين على كافة المستويات الرسمية والمحلية والشعبية.

أكد المحافظ، في كلمته، أن «الفترة الماضية شهدت كثيرا من الإنجازات على صعيد تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين الجانب المصري ممثلاً في محافظة القاهرة والجانب الألماني ممثلاً في مدينتي شتوتجارت وفرانكفورت، ونحن نتطلع معاً إلى بدء مرحلة جديدة من التعاون نستكمل فيها مزيدا من الإنجازات ونواصل مسيرة التعاون الثنائي المزدهر في ضوء المرحلة الحالية لبناء مصر الحديثة والتي بدأت في إنشاء العديد من المشروعات القومية العملاقة بإنشاء العديد من المدن العمرانية الجديدة وعاصمة إدارية جديدة لمصر تدار بأحدث أساليب التكنولوجيا بما يساير التطورات العلمية العالمية، فضلاً عن إنشاء العديد من الطرق وشبكات مترو الأنفاق، وخلق العديد من المشروعات التي تزيد فرص الاستثمار المحلي والعالمي مع الاهتمام بالمحورين الأساسيين في بناء الإنسان المصري (الصحة والتعليم)».

تقدم المحافظ بالشكر للجانب الألماني على إقامة العديد من الفعاليات مؤخراً لتعريف مواطني فرانكفورت وشتوتجارت بالثقافة المصرية ونشر صور معالم القاهرة في المناطق والمواصلات العامة في إطار الذكرى الأربعين لتوقيع اتفاقية الصداقة مع القاهرة. ورحب المحافظ بالدكتور مارتن شايرر، نائب عمدة مدينة شتوتجارت لشؤون الأمن العام والرياضة، والدكتور لوتس ريتيج، مستشار مجلس مدينة فرانكفورت، بحضور السفير سيريل نون، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، والذين أكدوا سعادتهم بالتواجد بالقاهرة وتأثرهم بالحفاوة التي يتم استقبالهم بها في أي مكان بالقاهرة واهتمامهم بتعزيز العلاقات مع مدينة القاهرة ومساهماتهم بتقديم الدعم الفني والتجارب والخبرات الألمانية في كافة المجالات، خاصة في مجال التعليم والتعليم المزدوج وتبادل الطلاب، وأكد نائب عمدة مدينة شتوتجارت بأن لدى كل منا ما يميزه عن الآخر ونحن نستخدم ما يميزنا لصالح الجميع، ونحرص على مشاركة الجانب المصري في كافة المجالات منذ عام 1979، وأعرب عن سعادته بزيارة جناح شتوتجارت بالحديقة الدولية بمدينة نصر وأعلن عن التزامه بتدعيم الحديقة وإظهارها في أحسن صورة.