شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يصدر قرارين بتأجيل سريان نظام السجل العيني في 4 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، قرارًا بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية في محافظة قنا، والصادر بها قرار وزاري رقم 1725 لسنة 2006، من أول أكتوبر الجاري إلى أول أكتوبر 2020.

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تضمن القرار، الذي نشرته «الوقائع المصرية»، الخميس، قبول استمارات التسوية المنصوص عليها بالمادة 19 من قانون السجل العيني في الأقسام المساحية بالمحافظة المحددة بالمادة السابقة، وذلك لمدة شهرين تبدأ من صدور القرار.

كما قرر الوزير تأجيل سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظات: سوهاج، وأسوان، ودمياط، الصادر بها قرار وزاري رقم 1538 لسنة 2003، من 30 سبتمبر 2019 إلى 30 سبتمبر 2020.

جاء القرار عقب الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، وقرارات وزير العدل بشأن اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني، وقرارات تعيين أقسام مساحية يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني بالمحافظات التي شملها القرار.