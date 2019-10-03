شكرا لقرائتكم خبر عن أداء متباين لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، الخميس، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين.

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وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 800 مليون جنيه ليبلغ مستوى 7ر713 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2ر1 مليار جنيه منها نحو 4ر445 مليون جنيه تعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين، وصفقات نقل الملكية بسوق خارج المقصورة.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 14ر1% ليغلق عند مستوى 81ر14217 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 63ر1% مسجلًا 31ر522 نقطة، كما ارتفع مؤشر «ايجي اكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 58ر0% لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 19ر1396 نقطة.

وفي ختام التعاملات سجلت أسعار أسهم 61 شركة ارتفاعًا، فيما تراجعت أسعار أسهم 73 شركة وحافظت 32 شركة على أسعار إغلاقتها السابقة.