شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن 6 مناطق في الجيزة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق: الدقي، العجوزة، ميدان الجيزة ومتفرعاته، كورنيش النيل بدء من كوبري الجيزة حتى كوبري 15 مايو، شارع جامعة الدول العربية ومتفرعاته، شارع السودان ومتفرعاته، اعتبارا من الساعة 11 مساء حتى 7 صباح الجمعة.

كما أعلنت الشركة ضعف المياه في حي بولاق الدكرور، نظرا لحدوث كسر خط المياه الرئيسي قطر 600 مللي تقاطع شارعي البطل أحمد عبدالعزيز مع جامعة الدول العربية بالمهندسين.

أهابت الشركة في بيان، الخميس، المواطنين بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى.