شكرا لقرائتكم خبر عن 100 طالب يشاركون في ندوة ريادة الأعمال بجامعة المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت وزارة القوى العاملة ندوة «السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وثقافة العمل الحر وريادة الأعمال»، التي أقيمت لمدة يومين في إطار مبادرة «مستقبلك بين إيديك»، ضمن البروتوكول الموقع بين الوزارة وجامعة المنصورة لنشر ثقافة السلامة والصحة والمهنية وثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين شباب الجامعة، بمشاركة 100 طالب وطالبة من كلية الهندسة.

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة تعمل على التواصل مع الشباب المصري خاصة طلاب الجامعات في المراحل الأخيرة لتأهيلهم وتوعيتهم بأهمية ثقافة العمل الحر من خلال الندوات التي تقام تنفيذا للبروتوكولات الموقعة مع عدد من الجامعات المصرية، مشيرا إلى أهمية أن يعي الشباب قيمة المشروعات الصغيرة لما لها من مستقبل في النهوض بالإقتصاد القومي، موضحا أن كل شاب يبدأ مشروعا صغيرا سيتحول إلى صاحب عمل في المستقبل.

قام ممثلو الوزارة بالتوعية لثقافة العمل الحر، إضافة إلى شرح تفصيلي عن سوق العمل ومتطلباته في المرحلة الحالية، فضلا عن أهمية التدريب للتأهيل لسوق العمل المصري.